Neuer Horror aus Österreich: "Es geht ums Eingemachte“

Apropos Patchwork: Der Vater besteht darauf, dass sich seine Kinder und seine neue Freundin möglichst schnell anfreunden. Er deponiert alle im Ferienhaus und glänzt dann weitgehend durch Abwesenheit. Eigentlich keine sonderlich sympathische Rolle, oder?

Severin Fiala: Ich finde es in Ordnung, dass er Seiten an sich hat, die nicht sympathisch sind. Aber die Amerikaner sind der Meinung, der Vater muss immer ein Held und ein guter Mensch sein. Was den Produzenten am meisten widerstrebte, war, dass das Publikum den Eindruck gewinnen könnte, dass der Vater den Hund seiner Freundin nicht mag. Das ist für die Amerikaner das größte Problem: Ein Mann, der keinen Hund mag, wird vom Publikum weltweit gehasst.

Tatsächlich? Es gab also unterschiedliche Auffassungen über die Männerfigur?

Veronika Franz: Das Männerbild, das uns aus Amerika herangetragen wurde, ist sehr konservativ: Der Mann ist der Beschützer der Familie. „The Lodge“, also die Hütte, wo alle hinfahren, hätte ja sehr unterschiedlich aussehen können. Ich habe es mir ursprünglich viel klappriger vorgestellt, als es jetzt ist. Aber während der Suche nach dem Drehort waren die US-Produzenten oft ganz empört: „Nie würde ich meine Familie in dieser Bruchbude alleine lassen!“ An dieser Männerfigur haben sich lustigerweise viele Diskussionen entsponnen.

Die Hauptfigur Grace wird von Riley Keough gespielt, der Enkelin von Elvis Presley. Haben Sie – apropos Familie – mit ihr über ihre Familie gesprochen?