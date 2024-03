Interview Veronika Franz & Severin Fiala: „Heute würde man Depression dazu sagen“

Euer Film heißt „Des Teufels Bad“. Was ist damit genau gemeint? Franz: Früher verstand man darunter den Zustand der Melancholie und sprach davon, in „des Teufels Bad“ gefangen zu sein. Heute würde man Depression dazu sagen. Bis heute ist die Depression eines der unerkanntesten und auch unbehandeltsten Krankheiten. Insofern ist dieses Thema auch sehr zeitgemäß.

Wir kennen Anja Plaschg als Musikerin Soap&Skin und auch als Schauspielerin aus Ruth Beckermanns „Die Geträumten“. Trotzdem ist sie eine Newcomerin. War das eine riskante Wahl angesichts der schweren Hauptrolle?

Franz: Ursprünglich haben wir den Film mit einer anderen Schauspielerin entwickelt, was aber dann aus zeitlichen Gründen nicht klappte. Parallel dazu haben wir Anja angefragt, ob sie die Musik zu unserem Film machen will – was sie dann getan hat. Anja konnte sehr viel mit der Figur der Agnes anfangen. Wir haben ein paar Szenen mit ihr probiert und dabei ihr wunderbares Charisma entdeckt.

Fiala: Anja ist eine Performerin, die sich am Drehort einer Erfahrung aussetzen und Dinge wirklich spüren will. Sie ist ein unglaubliches Talent. Sie konnte 15 mal dieselbe Szene identisch wiederholen – besser, als viele professionelle österreichische Schauspielerinnen.

Franz: Zudem hat sie sich sehr gezielt auf die Rolle vorbereitet. Sie ist zurück in die Steiermark, wo sie herkommt, gefahren, um ihren Dialekt aufzufrischen. Sie hat Eiswürfelbäder genommen, um sich auf die Kälte vorzubereiten. Sie hat Lieder gesucht, die sie als Agnes singen kann. Ihre Präsenz war wirklich magisch. Und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ihr sind tatsächlich Schmetterlinge zugeflogen – mitten im Winter. Alle Szenen im Film mit Schmetterlingen sind nicht geplant, sondern spontan entstanden.

Euer Kameramann Martin Gschlacht hat auf der Berlinale den Silbernen Bären für herausragende künstlerische Leistungen bekommen. Was habt ihr ihm dafür abverlangt?

Fiala: Eigentlich Unmögliches. Wir wollten auf 35 mm Film drehen, möglichst ohne zusätzliche, künstliche Beleuchtung. Doch das Haus, in dem wir gedreht haben, war praktisch stockfinster. Wir haben dann zwar ein Fenster ein bisschen vergrößert. Aber der Belichtungsmesser hat trotzdem vom ersten bis zum letzten Tag immer nur „Error“ angezeigt, weil es zum Filmen zu dunkel war. Martin Gschlacht ist ein sehr erfahrener Kameramann und hat gewusst, dass es trotzdem klappen wird. Aber er ging an alle Grenzen.