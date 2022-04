Interview mit Ulrich Seidl: "Ich bin nicht altersmilde“

Die wenigsten Leute haben wahrscheinlich Rimini im Schnee gesehen. Es sieht sehr beeindruckend aus.

Es war ein immenser Glücksfall. Und man muss sich schon die Gegenfrage stellen: Ist es schöner, wenn Zehntausende Badegäste im Liegestuhl in der Sonne liegen? Ist nicht das die Tristesse? Die Winteransicht mit dem Nebel hat etwas Melancholisches, Tiefgründiges. Da ist man mehr bei sich, als wenn man im Liegestuhl liegt.

Was hat Sie an der Figur des Richie Bravo, seines Zeichens abgehalfterter Ex-Schlagerstar, interessiert?

Richie Bravo ist sehr facettenreich. Ich finde ihn deswegen interessant, weil er unter Umständen lebt, die recht negativ erscheinen und die manche Zuseher vielleicht nicht so gerne sehen: Er ist Alkoholiker, er hat die Spielsucht und er versucht, mit Liebesdiensten an älteren Damen Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist aber ein Sänger, der das, was er singt, auch so meint. Mit seiner Stimme und seiner Inbrunst schafft er es, bei den Leuten anzukommen. Und das finde ich ganz toll. Er gibt den Menschen, die Schlager mögen, Hoffnung und auch ein bisschen Glück. Sie können durch ihn ihre Sehnsüchte und alles, was der Schlager in sich trägt, aufleben lassen. Es geht um die Liebe, um das Verlassen werden, den Schmerz der Trennung, Melancholie und Hoffnung.

Mögen Sie Schlager?

Ich mag eigentlich Schlager. In meinen Filmen gibt es oft Szenen, in denen meine Protagonisten Schlager hören. Ich bin schon als Kind mit Schlagern in Berührung gekommen, weil meine Eltern Dienstmädchen hatten, die Schlager im Radio hörten. Später, als Jugendlicher, habe ich in den 70-er Jahren Hitparaden gehört. Damals waren neben der Popmusik auch deutsche Schlager von Freddie Quinn oder Roy Black sehr präsent. Aber ich weiß natürlich, dass viele Menschen mit Schlagern nichts anfangen können und sie minderwertig finden. Aber ich sehe das nicht so. Ich finde, dass etwas drinsteckt. Ein Schlager mag vielleicht kitschig sein, aber er ist irgendwie auch wahrhaftig. Es ist stimmt ja auch, dass alle Menschen die Sehnsucht nach der großen Liebe, nach dem kleinen Glück haben.