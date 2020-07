Interview mit Regisseurin Borchu: „Ich bin immer aussortiert worden“

„Schwarze Milch“ erzählt mit dokumentarischem Feingefühl von einer jungen, in Deutschland aufgewachsenen, hippen Mongolin namens Wessi – gespielt von Borchu selbst –, die eines Tages beschließt, ihre Schwester Ossi zu besuchen. Ossi lebt als Nomadin in der Wüste Gobi und ist denkbar weit vom Lebensstil ihrer westlich assimilierten Schwester entfernt: „Ich weiß, Ossi und Wessi sind als Begriffe ziemlich platt, aber ich bin mit diesen Wörtern groß geworden“, erläutert die Regisseurin: „Es hieß in Deutschland über Ex-DDR-Bürger immer: ,Ach, das sind die Scheiß-Ossis‘ – und umgekehrt. In der Mongolei waren wir, aus dem Westen kommend, die Wessis, und die Mongolen die Ossis. Deswegen habe ich die Schwestern Wessi und Ossi genannt.“

Bereits bei ihrem Diplomfilm „Schau mich nicht so an“, den sie zum Abschluss ihres Regiestudiums an der Filmhochschule in München gedreht hat, spielt Uisenma Borchu eine Hauptrolle. In „Schwarze Milch“ spielt an ihrer Seite ihre Cousine Gunsmaa Tsogzol, die die Rolle der Ossi übernommen hat.