Interview mit Saoirse Ronan und Margot Robbie: Kampf der Königinnen

Am Höhepunkt von „ Maria Stuart, Königin von Schottland“ (Kinostart: Donnerstag) treffen die beiden Frauen aufeinander: Elizabeth, Königin von England, das Gesicht von Pockennarben entstellt und mit einer dicken Schicht weißem Puder überschmiert; und ihre um neun Jahre jüngere Cousine, die mit rotem Haar umflammte Maria Stuart, Königin von Schottland.

Die Begegnung der jungen Rivalinnen sollte, nach dem Willen der britischen (Theater)Regisseurin Josie Rourke, ein Filmereignis sein, vergleichbar mit der erstmaligen Begegnung von Al Pacino und Robert De Niro in Michael Manns Thriller „Heat“. Ihre beiden Hauptdarstellerinnen Saoirse Ronan als Mary und Margot Robbie als Elizabeth fieberten diesem entscheidenden Moment entgegen. Um die Spannung zu steigern und den Augenblick der Begegnung noch authentischer zu empfinden, vermieden es Ronan und Robbie, einander davor am Set zu begegnen: „Ich war unglaublich nervös vor dieser Szene“, beteuerte Saoirse Ronan, zuletzt mit ihrer Rolle in Greta Gerwigs „Ladybird“ in aller Munde,

im KURIER-Gespräch: „ Als es dazu kam, war ich vollgepumpt mit Adrenalin. Die Gefühle zwischen uns flossen ganz natürlich.“

Auch die Tränen: „Eigentlich wollte ich meine Fassung bewahren“, pflichtet Margot Robbie, spätestens seit „I, Tonya“ bekannt, ihrer Kollegin zu: „Doch ich spürte förmlich, wie ich auseinanderbrach. Es war eine wunderbare Idee, unser erstes Zusammentreffen für den Film aufzuheben.“