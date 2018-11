Interview mit Roedelius: Heilende Hände spielen heilende Töne

Warum haben Sie sich von der elektronischen Musik ab- und dem Klavier zugewandt?

Weil mich der Kram, den wir da gemacht haben, irgendwann genervt hat. Es ist ja noch nicht erforscht,was dieelektronische Musik klanglich und psychoakustisch anrichten kann, wie sie auf Körper und Seele wirkt. Wir haben Leute ohnmächtig gespielt! In der Frankfurter Kunsthalle ist eine Frau einfach umgefallen – vielleicht durch die Lautstärke, vermutlich aber auch durch die Frequenzen. Da haben wir nachgegrübelt, ob das, was wir da machen, gut ist. Wir sind dann aber ohnehin aufs Land gezogen, wo die Musik automatisch lieblicher wurde. Dort stand ein Klavier – verstimmt, aber mit schwingenden Saiten. Dieser Klang hat mich damals schon mehr berührt als das, was wir gemacht haben. Und dann bin ich von dem Chef von Bösendorfer, der mein Freund war, nach Österreich gelockt worden. Meine erste Klavier-Platte durfte ich auf seinem Flügel in seiner Wohnung in Wien aufnehmen.

Kam die Liebe zum Klavier, weil das ein wärmerer Klang ist als bei der Elektronik?

Ich habe ja immer versucht, das Warme aus der Elektronik rauszuholen, damit das Herz und die Seele auch etwas davon haben. Wenn man weiß, was man tut, ist das auch nicht schwer. Die Wirkung auf Herz und Seele liegt ja auch nicht an dem Material, mit dem man Musik macht, sondern am Künstler und seinem Bewusstsein. Daran, wie sehr er sich darauf einlässt, was ihm vorgegeben ist – auf die Bestimmung, die ihm von der Schöpfung zugewiesen wurde.

Sie waren auch mit David Bowie befreundet, der Fan von Cluster und Harmonia war. Warum haben Sie nie zusammen Musik gemacht?

Das hat sich leider nicht ergeben. Aber das war so ein lieber, lieber Mensch. Und auch so unterschiedlich: Als Künstler ein Gigant, als Mensch bescheiden und still. Ich erinnere mich, als er in der Arena gespielt hat: Da haben wir ihn in seinem Künstler-Wagen besucht. Wir sind dort mit ihm gesessen und haben ewig lang gequatscht. Wir haben nur so gestaunt, was der Liebe Gott da geschaffen hat, um die Welt zu beglücken.