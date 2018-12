Interview mit Pernille Fischer Christensen: Benimm’ dich!

Astrid Lindgren, die Mutter von Pippi Langstrumpf, wurde bereits in sehr jungen Jahren selbst Mutter. Ungeplant und unehelich. Ein Skandal. Wie die damals erst 18-jährige mit dieser schwierigen Situation fertig wurde, erzählt die dänische Regisseurin Pernille Fischer Christensen in ihrem eindringlichen Film „ Astrid“ (derzeit im Kino).

KURIER: Wenn man an Astrid Lindgren denkt, hat man meist das Bild einer alten Frau vor sich.

Pernille Fischer Christensen: Das ging mir genauso. Ich habe immer an sie als alte Frau gedacht. In Schweden nannte man sie die „Märchentante“, allerdings sehr respektvoll. Sie wurde als Genie gehandelt, fast schon als übermenschlich. In Skandinavien war sie wie ein moralischer Kompass, der einem anzeigte, was richtig und was falsch war. Sie sagte immer ihre Meinung und hatte vor allem in Schweden unglaublichen Einfluss.

Sie erzählen die Geschichte einer blutjungen Astrid Lindgren, wie sie keiner kennt. Was hat Sie dazu inspiriert?

Ich habe in einer dänischen Zeitung durch die Kulturseiten geblättert, und plötzlich ist mir das Bild einer jungen Frau ins Auge gestochen, weil mir ihr Mantel gefiel. An der Hand hielt sie einen kleinen Buben, und die Bildunterschrift lautete: „ Astrid und der kleine Lasse in der Allee der Hoffnung“. Ich dachte noch: „Welche Astrid? So hat sie als junge Frau ausgesehen? Und was macht sie ihn Kopenhagen?“ Der Artikel bezog sich auf ein Fotobuch über das Leben Astrid Lindgrens, das ich gleich für meine Mutter kaufte. Geschenkt habe ich es ihr allerdings nie, denn die Fotos haben mich umgehauen.

Was war das Besondere an diesen Astrid-Lindgren-Fotos?

Sie reichten von der frühen Kindheit bis zum Begräbnis. Die Kinderfotos sind fantastisch, besonders eines: Da sieht man eine Schulklasse, in der alle Kinder mitsamt der Lehrerin brav aufgereiht nebeneinander sitzen. Nur ein Mädchen steht und schneidet eine Grimasse. Es ist eines jener Kinder, zu denen man typischerweise sagt: „Bitte setz’ dich hin und benimm dich.“ Und das ist Astrid Lindgren. Man sieht in dem verrückten, glücklichen Kind ein Stück Pippi Langstrumpf. Die anderen Kinderfotos sind ähnlich. Doch dann ändern sich die Bilder: In den Fotos von Astrid als junger Frau entdeckt man plötzlich Schmerz. Sie sieht sehr unglücklich und abgemagert aus, wie jemand, der unter etwas leidet. Da habe ich mich gefragt: „Was ist da los?“