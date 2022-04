Interview mit Jacques Audiard: „Dafür bin ich zu gut erzogen“

Wer mit Paris den Eiffelturm oder das romantische Flussufer an der Seine verbindet, wird sich zwischen den Hochhausschluchten im 13. Arrondissement fremd fühlen. Doch das war auch seine Absicht, so der Regisseur: „Ich wollte Paris anders als gewohnt darstellen. Bei Paris denken die Leute an etwas Romantisches oder Historisches, aber genau dem wollte ich entfliehen. Die Hochhäuser erinnern an amerikanische oder asiatische Städte – an alles, bloß nicht an Paris.“

Seine Wahl, in wunderschönen Schwarz-Weiß-Bildern zu erzählen, verstärke diesen Effekt, erklärt Audiard: „Paris sollte modern wirken. Und wenn wir schon von Schwarz-Weiß reden: Es gibt Schwarze und Weiße in meinem Film. Das ist auch ein wichtiger Grund.“