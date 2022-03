Interview mit Franz Rogowski: „Trotteliger Typ mit großem Herzen“

Für seine Rolle musste Rogowski mithilfe einer Kohlsuppendiät zwölf Kilo herunter hungern: „Es war eine sehr spezielle, Erfahrung, in so einer kleinen Gefängniszelle so viel Zeit zu verbringen und zwölf Kilo abzunehmen. Das waren Eingriffe, die auch das Schauspiel verändert haben. Ich kenne die Gefühle von Einsamkeit, von Sehnsucht und von Liebe und kann meinen Körper in einen Zustand versetzen, in dem er leidet. So habe ich versucht, Realität zu schaffen, die dieser Figur etwas Echtes gibt.“