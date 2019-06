Interview mit Caleb Landry Jones: „Sonst wird’s zu persönlich“

Der 29-jährige Schauspieler ist das, was man landläufig eine Shooting Star nennt. Einer, der mit kleineren, aber signifikanten Rollen plötzlich einem größeren Publikum ins Bewusstsein dringt. In der Provinzsatire „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ fiel er durch einen spektakulären Fenstersturz auf; in der Horror-Farce „Get Out“ spielt er einen sinistren rassistischen Tischgenossen. In Österreich kann man ihn derzeit gleich zweimal im Kino sehen: Einmal im Kampf gegen Zombies in Jim Jarmuschs „The Dead Don’t Die“. Und in der Hauptrolle von Peter Brunners Psychodrama „To The Night“.