Interview mit Regisseur Bonello: "Zombie habe ich keinen getroffen“

Apropos Eliteinternat: Der französische Historiker Patrick Boucheron tritt als Lehrer auf und hält einen Vortrag zum Thema Liberalismus und Revolution. Ganz schön fortgeschritten für eine Schulstunde...

Natürlich unterrichtet Patrick Boucheron, der sehr bekannt ist, normalerweise nicht an so einer Schule, sondern an der Uni. Ich habe ihm in der Szene völlig freie Hand gelassen und war dann sehr überrascht, wie gut sein Vortrag zu meinem Film passte. Es geht ja nicht nur um Liberalismus, sondern auch darum, wie Geschichte erzählt wird. Wird sie geradlinig erzählt oder vielmehr, wie in meinem Film, auch auf unterschwellige Weise?

Eine Schülerin – Fanny – leidet an „ganz normalem“ Liebeskummer. Sie aber glaubt, sie ist besessen und will ein Voodoo-Ritual durchführen.

Ja, das ist natürlich sehr naiv von ihr. Sie fühlt sich besessen, und das ist ein Motiv, der sich durch meinen gesamten Film zieht: Das fängt bei den Voodoo-Ritualen in Haiti an. Und was ist Sklaverei anderes als besessen sein, als In-Besitz-genommen-Werden?

War es eigentlich schwierig, in Haiti Voodoo-Rituale zu filmen?

Alles war schwierig in Haiti, aus den unterschiedlichsten Gründen. Allein die Infrastruktur ist sehr schwach und nichts funktioniert. Aber am schwierigsten war es, von den Leuten akzeptiert zu werden. Wenn man dort ankommt und sagt, man möchte einen Film über Voodoo und Zombies machen, sind zunächst einmal alle skeptisch. Zu Recht, denn gerade unter der Okkupation der Amerikaner in den 20er Jahren wurde Voodoo stark stigmatisiert. Es hat lange gedauert, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, dass man nicht den nächsten Zombie-Schocker dreht. Aber dann habe ich tolle Menschen getroffen. Die Reise in dieses Land war großartig.