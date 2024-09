Lena Dunham ("Girls“) im Interview: Auf die Stimme der Oma hören

Als Schauspielerin in Hollywood, die nicht unbedingt der Norm entspricht, musste ich oft interessante Rollen für mich selbst schreiben. Daher ist es selten, dass mir ein Drehbuch angeboten wird, das nicht die freche beste Freundin oder die verrückte Kollegin ist. Ich war begeistert von Julias vorherigem Film „Und morgen die ganze Welt“ und fühlte mich geehrt, dass sie dachte, ich könnte diese für sie so bedeutende Rolle einfangen. Sie ist mit osteuropäisch-jüdischen Großeltern aufgewachsen, und ich hatte das Gefühl, dass ihr Traum vielleicht nicht unbedingt war, mich in „Girls“ nackt zu sehen, sondern mir dabei zuzuschauen, wie ich etwas tiefer gehe.

Haben Sie nicht auch selbst polnische Vorfahren? Wie war es, an den Originalorten zu drehen?

Die herausforderndsten Drehtage waren die, die wir in Auschwitz verbrachten – die Schwere des Drehs an diesem Ort und der Wunsch, etwas zu liefern, das dem Privileg würdig war. Aber es war auch leicht für mich, meine Oma Dorothy zu hören, die im Alter von 96 Jahren gestorben ist, im letzten Jahr, in dem wir „Girls“ gedreht haben. Wenn ich sagte: „Oma, ich gehe dorthin“, konnte ich buchstäblich ihre Stimme hören, die sagte: „Warum willst du das machen?“ Sie war so dagegen, zurückzuschauen – ihr ganzes Leben drehte sich darum, dem Trauma zu entkommen, und in gewisser Weise handelte ich gegen jede Anweisung meiner Großeltern. Aber ich musste glauben, dass ein Teil von ihr stolz darauf wäre, dass ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, die würdigt, woher sie kam.



Szenen in Auschwitz zu drehen, muss emotional sehr herausfordernd sein. Wie war das für Sie persönlich und beruflich?

Ich war schon einmal in Polen, aber damals besuchte ich Freunde, die im Ausland studierten. Wir waren jung und interessierten uns weniger für die Kulturgeschichte und eher für die Wodka-Kultur. Dies war also mein erster Besuch in Auschwitz. Ich hatte viel gelesen, um mich vorzubereiten, aber ich glaube nicht, dass eine Lektüre einen wirklich auf die Erfahrung und die Komplexität des Ortes vorbereiten kann.