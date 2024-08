Kevin Costner im Interview: „Ich will mich nicht wie ein Narr verhalten“

Kevin Costner: Nein! (lacht) Ganz ehrlich: In Wahrheit gefallen mir nur sehr wenige Cowboyfilme. Das war schon als Kind so. Ein Film, der mir aber damals die Augen geöffnet hat, war „Das war der Wilde Westen“ (1962) von John Ford. Er zeigte die Landschaft ganz authentisch, und ich habe die Echtheit gespürt. Aber die meisten Western sind viel zu simpel. Die Kostüme sind nicht akkurat, die Einheimischen falsch dargestellt, und Frauen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Westen ist ein Ort, über den komplexere Geschichten erzählt werden müssen. Es war ein schwieriges Gebiet, das von Leuten besiedelt wurde, die keine Ahnung von der Landschaft hatten und auf Menschen stießen, die sie dort nicht haben wollten. Auch genügend böse Menschen kamen in den Westen und haben sich ihre eigenen Gesetze zurechtgezimmert. Manchen mag mein Stil in „Horizon“ nicht gefallen, aber mir gefällt er.

Woher kommt dieser Drang?

Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich niemand, der gerne verliert. Und ich will mich auch nicht wie ein Narr verhalten. Aber ich glaube ganz stark an meine Filme und daran, dass sie auch ein Leben nach dem ersten Wochenende im Kino haben und schlechte Kritiken aushalten. Ich glaube immer noch an die Magie des Kinoerlebnisses. „Horizon“ ist kein Streamingfilm. Es ist ein Film für das große Kino, das ich liebe. Haben Sie gesehen, wie schnell die Pferde laufen? Seit 100 Jahren sind sie nicht mehr so schnell gelaufen – und ich liebe es, daran teilzuhaben.

Ist das Filmemachen nach all den Jahren leichter geworden?

Nein, es fühlt sich keineswegs leichter an. Es ist einfach immer ein Kampf. Ich wollte einen kleinen Film über Rassismus mit dem Titel „Black or White“ drehen. Kein Mensch hat sich dafür gefunden, also habe ich selbst das Geld auf den Tisch gelegt. Und was ist passiert? (Hält sich eine imaginäre Pistole an die Schläfe und drückt ab). Keine Ahnung, warum ich immer wieder diese Risiken eingehe (lacht). Aber ich besitze viel mehr in meinem Leben, als ich mir jemals erträumt habe. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Mir ist mehr zugeflogen, als ich für möglich gehalten hätte, und ich habe mir schöne Dinge angeschafft. Aber es ist nicht so, dass ich mich nicht auch wieder von ihnen trennen könnte, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich selbst gerne im Kino sehen würde. Insofern ist meine Strategie nicht sonderlich kompliziert: Ich drehe Filme, von denen ich glaube, dass man sie gerne sehen möchte. Ich erzähle sie mit größtmöglicher Menschlichkeit. Wenn Gewalt gezeigt werden muss, zeige ich sie möglichst hässlich. Und wenn jemand stirbt, sollten die Menschen im Publikum etwas spüren.