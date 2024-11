„Interior Chinatown“: Endlich Hauptfigur – also fast

Wer sich beim Titel „Interior Chinatown“ eine Serie über Einrichtungsstile in asiatischen Stadtvierteln erwartet, der muss gleich korrigiert werden. Denn diese Bezeichnung steht in Drehbüchern für „Innenaufnahme in Chinatown“. Und das gibt schon den Hinweis darauf, worum es in der neuen Disney+-Serie geht. Willis Wu ist Kellner im Chinarestaurant seines Onkels. Das ist ihm zu wenig. Er fühlt sich „wie eine Nebenfigur in der Geschichte von jemand anderem“. Dann wird er Zeuge einer Entführung und spielt plötzlich mit in der Krimiserie „Black & White“, die angefangen vom bedrohlichen Donnerton ganz stark von „Law & Order“ inspiriert ist.