Instrumente von Gitarrengott Jeff Beck werden versteigert

Fast exakt zwei Jahre nach Becks Tod im Jänner 2023 kommt die Gitarrensammlung des Helden nun bei Christie's in London unter den Hammer. "Nachdem ich intensiv nachgedacht habe, habe ich entschlossen, dass diese Instrumente geteilt, geliebt und wieder gespielt werden müssen", wird Witwe Sandra Beck in einer Aussendung am Freitag zitiert. "Es ist schwer, sie loszulassen, aber ich weiß, dass Jeff das so wollte."

Die Instrumente, die vor ihrer Auktion am 22. Jänner 2025 Anfang Dezember noch einen Tour-Stop in Los Angeles einlegen und dann ab 15. Jänner in London ausgestellt sind, umfassen Schätzwerte von 8000 Britischen Pfund (9500 Euro bis zu 500.000 Pfund (rund 600.000 Euro). Letztgenannter Spitzenpreis wird für die Gibson Les Paul in "Oxblood" -Lackierung aus dem Jahr 1954 erwartet - ein Instrument, das Beck 1972 erwarb und u. a. auf dem Cover seines Soloalbum "Blow by Blow" 1975 zur Schau stellte. Beck spielte das Instrument auch beim Abschiedskonzert von David Bowies "Ziggy Stardust"-Phase, wo er als Gast geladen war.