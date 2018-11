Ina Regen ist auf der Suche nach dem Innen-Drinnen

„Wir leben in einer Zeit, in der es stark darum geht, über die Sozialen Medien Perfektion nach außen zu tragen. Der Druck, immer alles richtig zu machen, ist groß.“

Das sieht Ina Regen als Grund dafür, dass ihr Song „Wie a Kind“ Ende vorigen Jahres so viele Leute berührt und sie selbst über Nacht ins Rampenlicht der österreichischen Musik-Szene gehoben hat: „Der Song zeigt Verletzlichkeit“, erzählt die 34-Jährige Oberösterreicherin im Interview mit dem KURIER. „Man glaubt, so perfekt sein zu müssen, wie die Erfolgreichen im Fernsehen oder auf Instagram. Es ist aber ganz natürlich, dass man manchmal zweifelt und mit seinen eigenen Entscheidungen hadert, weil das Leben einfach nicht so ist, dass immer alles perfekt sein kann. Man richtet sich so viel nach äußeren Maßstäben, dass das Innen-Drinnen verloren geht.“