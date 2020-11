Ina Müller mit "55": Große Klappe und viel dahinter

In den Texten drücken Sie Ihre Liebe zu Hamburg aus. Gibt es etwas, das Sie an der Stadt nicht mögen?

Es ist das, was ich auch in anderen Städten verabscheue: Es ist das Ausmaß des Autoverkehrs. Vor allem sind es die großen SUVs, die mich stören, weil sie den Fußgängern und Fahrradfahrern ihren Platz klauen. Der Fußgänger ist immer das letzte Glied in der Kette. Das nervt mich und das gilt es in Zukunft zu ändern. Eigentlich sollten die Innenstädte weltweit autofrei sein.

Sie singen über Fußball, der im Fernsehen läuft. Schauen Sie Fußball?

Ja. Ich gehe meistens zum HSV. Hauptsächlich wegen des Entertainment, der Stimmung, der Wurst, dem Bier und weniger aus Leidenschaft für den Verein. Aber aktuell muss ich sagen, dass ich mich immer mehr von Fußball wegbewege. Ich kann mit diesen Geisterspielen nichts anfangen. Das hat für mich Kreisliga-Charme. Und das kann ich nur schwer ertragen.

Ein Song heißt „So hätt ich also sein soll’n“. Wem richten Sie das aus?

Also ich habe da keine konkrete Person vor mir gehabt. Es geht im Text um diese komische Situation: Man trifft nach Jahren einen Ex-Freund mit einer anderen Frau, die das Gegenteil von einem selber ist. In diesem Moment ist man ja erstmal überrascht und fragt sich: So hätt ich also sein soll’n?