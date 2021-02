In Flausch und Bogen: Textilkünstlerin Sheila Hicks im MAK Wien

Auch bei zunehmend ambitionierten Maßstäben ihrer Projekte entsagte Hicks dem Kleinformat nie: Das Rückgrat der MAK-Schau sind kleine Teppiche, oft mit eingewobenen Steinen oder anderen Materialien, in denen die Künstlerin ihr Vokabular erforschte und entwickelte – die Bedeutsamkeit von Naturdingen ist hier buchstäblich mit formalen Überlegungen der Moderne verwoben.

Kunsthistorisch Versierte werden in Hicks’ Arbeiten Resonanzen von Malereidiskursen US-amerikanischer Prägung erkennen – manche bildhaften Arbeiten sind buchstäblich in der Wolle des Abstrakten Expressionismus, des Minimalismus oder auch der Avantgardeskulptur eines Naum Gabo gewaschen. Andere schließen wiederum mehr an die Anwendungen textiler Erzeugnisse an – wie etwa das Trio monumentaler Gebetsteppiche, die im Museum gegenüber von Walter Pichlers „Tor zum Garten“ gehängt wurden und das Motiv eines Übergangs – von Innen zum Außen? Von der realen in die spirituelle Welt? – nahe legen.