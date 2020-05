In einem Land, das Selbstmord begeht

Es ist, als habe man sich an einem Glas Wasser verschluckt, und jetzt ist das Problem: Was wird man da „nachtrinken“?

Wasser?

Ein Diktator wurde verjagt, und statt endlich frei zu atmen, droht man schon wieder zu ersticken: an Islamisten, Terroristen, Extremisten – nicht zu vergessen die Attentäter-Gruppe mit dem Namen Fünfte Kolonne.

Beim Lesen von Nuruddin Farahs Roman über seine selbstmörderische Heimat Somalia brummt man ständig: Nein, keine Woche würde man in Mogadischu überleben.

Die Leute, die noch sauberes Geld haben, wagen ja nicht einmal, ihre faule Putzfrau hinauszuschmeißen. Weil anzunehmen ist, dass sie sofort ein paar Jugendliche auftreibt, die für einen läppischen Betrag bereit sind, die Gewehre zu holen.

Nuruddin Farah lebt seit 25 Jahren im Exil. Nach „Links“ und „Netze“ ist „Gekapert“ der letzte Teil eines Romanzyklus über das Land, in dem er 1945 geboren wurde. Der schockierendste.

In „Netze“ hatte er noch ein überraschendes Happy End eingebaut – wohl im Wunsch, dass aus einem Stein Blumen wachsen können.

Darauf verzichtet er nun, wenn er seine „alten“ Figuren zusammenführt.