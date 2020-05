Nurrudin Farah über Literatur und Somalia

Farah besucht Somalia heute regelmäßig. Doch wie bleibt man, wenn man 25 Jahre im Exil lebt, ein somalischer Schriftsteller?



"Ich denke immer an Somalia. Aber warum fragt man das mich? Warum hat niemand Beckett danach gefragt? Auch er hat sein Land - Irland - verlassen und in einem anderen Land - Frankreich - in einer anderen Sprache geschrieben. Und jeder gratulierte ihm, dass er auf Französisch schrieb. Niemand sagte: ,Warum gehen Sie nicht zurück in Ihr Land?' Der Grund ist, dass ihr Europäer immer glaubt, als Afrikaner bin ich ein Informant - von einem Afrikaner verlangt man eher anthropologische Information als literarische. Auch Márquez lebt nicht in Südamerika. Aber ein Afrikaner, der nicht in seinem Land lebt, das ist offenbar etwas ganz anderes."



Darüber hinaus werde Sprache per se überbewertet: "Als Schriftsteller denkst du in Bildern, nicht auf Somali oder Englisch. Schreiben hilft, die Welt zu verstehen und sie anderen verständlich zu machen. Die Sprache ist nicht wichtig."

Ist er derjenige, der der Welt hilft, Somalia zu verstehen?

"Nun, da muss ich vorher selbst einmal Somalia verstehen."



"Variations on the Theme of An African Dictatorship", "Blood in the Sun" und nun "Past Imperfect" (deren erster Teil "Links" und "Knots", deutsch "Netze", bereits erschienen sind, der dritte Teil "Crossbones" kommt 2012): Die Trilogie scheint Farahs liebstes Ausdruckmittel: Was steckt dahinter?



"Nun, ich bin ein umständlicher Mensch. Und ich versuche, die Welt von mehreren Seiten zu betrachten. Nehmen wir das Thema Diktatur: Es geht um Leben von Männern, von Frauen und von Kindern: Man muss das Thema aus all diesen Perspektiven sehen. Oder Bürgerkrieg: 1991 kamen Menschen auf die Welt. Es gibt junge Leute in Somalia, die ihr ganzes Leben im Krieg verbracht haben. Das bestimmt ihr Denken. Doch was ist mit dem Mann, der zu Beginn des Kriegs noch keine zwanzig war und hoffte, studieren zu können? Der heute keinen Abschluss hat, dessen Leben ruiniert wurde vom diesem Krieg? "



Farahs Anspruch: Menschen, deren Leben vom Krieg geprägt wurden, eine Stimme zu geben. Aber dafür muss man den Krieg in Somalia erst selbst verstehen.