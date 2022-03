In der U3 mit Wozzeck: Eine „Alltagsgeschichte“ in der Wiener Staatsoper

Wäre es eine konzertante Aufführung, wie etwa 2014, als die Staatsoper mit „Wozzeck“ und Dirigent Franz Welser-Möst in der New Yorker Carnegie Hall gastierte, könnte man an dieser Stelle getrost aufhören und von einem großen Erfolg sprechen. Allerdings gibt es (zum Glück) auch eine Inszenierung, die jedoch diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Wobei: Inszenierung – gibt es die wirklich? In erster Linie hat es diesmal ein Bühnenbild (Bob Cousins) und viele Ideen. Eine stringente Personenführung oder eine substanzielle Interpretation erkennt man bestenfalls im Ansatz.

Regisseur Simon Stone verortet das Stück, in dem es um Kriegstraumata, um Unterdrückung, um Aufbegehren gegen die Gesellschaft, um Hilflosigkeit gehen sollte, im heutigen Wien. Die weiße Drehbühne ist ständig in Bewegung und zeigt einen Ort nach dem anderen: Würstelstand, Arbeitsamt, Altkleider-Container, U-Bahn-Station Simmering, Mariens Stube, diesmal aus mehreren Zimmern bestehend, Fitnesscenter mit Garderobe und Steppern. Spricht ja a priori nichts dagegen, dieses Werk in der Stadt, in der es komponiert wurde, 100 Jahre später anzusiedeln.