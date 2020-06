Impulstanz: "Wir sind in unserer Existenz bedroht"

"Wir sind in unserer Existenz bedroht", sagt De Keersmaeker dazu im KURIER-Gespräch. "Wie es jetzt aussieht, müssen wir uns eine neue Heimat suchen", so die Pionierin des zeitgenössischen Tanzes weiter. Dass man mit dem Festival ImPulsTanz immerhin in Österreich einen "großartigen Partner" hat, wird sich im Sommer wieder zeigen. Dann präsentiert De Keersmaeker im Rahmen von ImPulsTanz ihre neuen Arbeiten "Verklärte Nacht" und "Vortex Temporum". "Ich habe Arnold Schönbergs ,Verklärte Nacht‘ oft gehört und wusste, das muss ich in Tanz, in Bewegung umsetzen. Jede neue Choreografie beginnt bei mir immer mit der Musik", so die Künstlerin.

Bilder sieht sie, Körperlichkeit empfindet sie, wenn sie Musik hört. Schwerpunkte liegen dabei auf Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts. Aber: "Mich interessiert auch die Musik der Renaissance und jene davor. Nur um die Romantik habe ich bisher einen großen Bogen gemacht. Jetzt taste ich mich aber langsam auch an diese Epoche heran."