ImPulsTanz: Schöner Weltschmerz mit Ivo

Auch so kann es gehen. An vier Abenden wollte Ismael Ivo bei dem von ihm und Karl Regensburger geleiteten Festival ImPulsTanz nach sechs Jahren Pause auftreten. Keine Chance! Zu groß war (und ist) die Nachfrage nach Karten. Das Ergebnis: Es gibt Zusatzvorstellungen; ImPulsTanz geht fast zwangsläufig bis 18. August in die Verlängerung.

Es war 1993, als sich Ismael Ivo erstmals in der Choreografie des Kärntner Theatermachers Johann Kresnik der Person Francis Bacon annäherte, jenem 1992 verstorbenen irischen Maler, dessen Welt aus Krieg, Alkohol, Glücksspiel, Schmerz und bildgewaltigen Welten bestand. Ivo gestaltete Bacon so grandios, dass die Produktion zum Kult wurde.

Fast 20 Jahre später will es Ivo noch einmal wissen. Zu den intensiven Klängen von Paolo Chagas stürzt sich der viel beschäftigte Festivalleiter wieder auf Bacon. Zu erwarten sind Abende voller Emotion, Leidenschaft und spannender Abgründe.