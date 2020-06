ImPulsTanz: Jan Fabre macht glücklich

Jan Fabre ist vieles. Maler, Dramatiker, Choreograf, Regisseur und Provokateur. Vor allem aber ist Jan Fabre ein Gigant des zeitgenössischen (Tanz-)Theaters, der das Publikum auch über mehrere Stunden zu fesseln weiß.

Im Rahmen des Festivals ImPulsTanz war das gleich zwei Mal zu erleben. Einmal bei der fast kurzen, weil nur etwa viereinhalbstündigen Arbeit "The Power of Theatrical Madness". Und am Wochenende im MuseumsQuartier (Halle G) bei "This is theatre like it was to be expected and foreseen" – einem zirka neunstündigen Tanz-Marathon, der zuletzt gegen fünf Uhr morgens mit frenetischem Jubel bedacht wurde.

Zu Recht. Denn wer sich Fabres Universum aussetzt, geht darin voll auf. Emotional, intellektuell und physisch. Ja, die Erschöpfung ist Teil von Fabres Konzept bei "This is theatre like it was to be expected and foreseen" aus dem Jahr 1982, das Fabre für ImPulsTanz neu kreiert und reaktiviert hat.

Fabre ist dabei der Ästhetik der 80er-Jahre treu geblieben. Es gibt Fleischerhaken, die von der Decke baumeln, eine Leinwand, diverse Projektoren, Mikros, eine oft laut wummernde Musik, das fast obligate Spiel mit echten Tieren (den Wellensittichen ist nichts passiert), ein bisschen Aktionismus und etliche szenische Wiederholungen.