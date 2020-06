ImPulsTanz: Eine Stadt in Bewegung

Jedes Jahr setzt ImPulsTanz die Stadt Wien in Bewegung. Obwohl dies bereits zum 29. Mal geschieht, gibt es keinen Grund, die Organisation auf die leichte Schulter zu nehmen, wie Intendant Karl Regensburger zugibt: "Eine hochgradig positive Nervosität ist da". Aber: "Ich versuche, den Blutdruck irgendwie niedrig zu halten." Verständlich. Immerhin werden heuer bei ImPulsTanz in der Zeit von 12. Juli bis 12. August nicht weniger als 44 Compagnien in 94 Performances möglichst viele Aspekte des zeitgenössischen Tanzes abhandeln. Denn Wien soll für vier Wochen wieder "Welthauptstadt" des modernen Tanzes werden.

"Wir sind ja in einer privilegierten Situation", betont Regensburger. "Das Programm ist auch deswegen immer so umfangreich, weil unabhängig von unserer Planung immer etwas dazu kommt." Konkret läuft das so ab: "Wir machen Termine und Verträge aus. Dann, so im Februar oder März , wenn viel fixiert ist, beginnen die Telefone zu klingen, und diverse Compagnien fragen uns, ob wir für sich nicht auch noch ein Plätzchen in unserem Festival hätten. Das ist eine große Ehre."