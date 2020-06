ImPulsTanz-Chefs warnen vor dem Aus

Das Festival-Team sei "personell unterbesetzt", die "Infrastruktur nicht mehr zeitgemäß. Wir pfeifen aus dem letzten Loch." Ein Problem für die Planung sei auch, dass man immer erst im Frühjahr das Budget kenne. Wenn es also nicht bald Zusagen auf Erhöhung gebe, "müssen wir das Festival massiv verkleinern. Aber dann verliert es seinen Spitzenplatz." Als letzte Option wurde bereits über eine Abwanderung nachgedacht. "In Asien, zum Beispiel in Schanghai, oder in Brasilien, gibt es großes Interesse. Aber wir würden mit diesen Ländern unter Einbeziehung von Wien lieber kooperieren als dorthin zu übersiedeln", sagen die beiden.

Ismael Ivo vermisst auch eine klare kulturpolitische Zukunftsvision für Wien, den zeitgenössischen Tanz betreffend. "Man muss endlich die Qualität und die Ergebnisse der einzelnen Institutionen überprüfen. Da gibt es viel zu wenig Transparenz. Jedem ein bisschen zu geben, entspricht nicht dem Status von Wien als Tanzhauptstadt. Das ist ja wie beim Vogelfüttern." Der zeitgenössische Tanz in Wien und die lokale Szene würden auch international für Furore sorgen – "diese positive Entwicklung müsste man endlich ausreichend unterstützen und nachhaltig fördern".