ImPulsTanz: 50 Produktionen von 12. Juli bis 12. August

Bespielt werden u. a. das Burgtheater, das Volkstheater, das Odeon, das mumok oder das Kasino am Schwarzenbergplatz samt dazugehörigem Würstelstand. Hier lädt die Künstlerin Andrea Maurer unter dem Titel „Found Poems at the Würstelstand besides the theatre“ vor und nach Vorstellungen im Kasino zu 15-minütigen „Poesie-Maschinerien“ ein.

Poesie steht auch bei einigen anderen ImPulsTanz-Veranstaltungen im Zentrum. Zum Bespiel bei Anne Teresa De Keersmaekers „Mitten wir im Leben sind“, das im Burgtheater gastiert. In dieser Arbeit setzt sich die Choreografin gemeinsam mit dem exzellenten Cellisten Jean-Guihen Queyras auf existenziell-sinnliche Weise mit den Cello-Sonaten von Johann Sebastian Bach auseinander.