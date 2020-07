Immer gleich und doch anders: Die Kunst der Serie im mumok

Thailand-Urlauber kennen den Ausspruch „Same Same, But Different“. In der landestypischen Englisch-Variante wird so eine spezielle Differenz zwischen vordergründig gleichen Dingen zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Merkmal, das sich auch in der Kunst findet, bei Andy Warhol etwa: In seinen Blumen oder Suppendosen vermag der Kenner zahllose Nuancen zu erblicken. Und selbst wenn sich zwei Dosen exakt gleichen, bleibt die Einsicht, dass die Objekte in Beziehung treten und zu etwas anderem werden als ein einzelnes Ding allein.