"Im Westen Nichts Neues" räumt bei BAFTA-Filmpreisen ab

"Im Westen Nichts Neues" - im Original "All Quiet On The Western Front", die Neuverfilmung des Antikriegs-Klassikers von Erich Maria Remarque mit dem Österreicher Felix Kammerer in der Hauptrolle, hat auch bei den britischen Filmpreisen BAFTA am Sonntagabend das Feld dominiert. Der Film, in 14 Kategorien nominiert und damit als einer der ausländischen Filme mit den meisten Nominierungen in die britische Filmgeschichte eingegangen. Am Ende gewann er sowohl den Preis für "Besten Film" als auch für "Besten nicht englischsprachigen Film", weiters gab es Auszeichnungen für die Regie von Edward Berger, das beste adaptierte Drehbuch, die beste Original-Filmmusik, den besten Sound und die beste Kamera.

Bei den Golden Globes in Los Angeles am 11. Jänner war „Im Westen nichts Neues“ in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nominiert gewesen, ging jedoch leer aus.

Weitere Preise bei der Awards-Gala gingen an Cate Blamhett für ihre Darstellung einer Dirigentin in "Tár" sowie an Guillermo del Toro für seine Neufassung von "Pinocchio" (Bester animierter Film). "The Banshees of Inisherin" gewann in der Kategorie "Bester Britischer Film" sowie in den Kategorien Bester Nebendarsteller (Barry Keoghan) und Beste Nebendarstellerin (Kerry Condon). Mehrfach ausgezeichnet wurde auch der Film "Elvis", wo Austin Butler den Preis als bester Hauptdarsteller entgegennehmen konnte.