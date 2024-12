"Im weißen Rössl" an der Volksoper, da kann man gut angriffslustig sein

In der Salzkammergutidyllenkulisse - es gibt die auf vielerlei Arten aufklappbare Hotelfassade und einen Wegweiser zum Schafberg - fehlt eigentlich nur noch ein guter Augenarzt: Denn das „Weiße Rössl“ wird mit so viel Augenzwinkern auf die Bühne gebracht, dass man sich Sorgen um diverse Lidmuskelermüdungserscheinungen machen darf.

Kein Heimatfilm

Die Hitoperette („Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“, „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“ etc.) mit über eine heitere Nacherzählung hinausgehenden Ambitionen zu inszenieren, ist natürlich ein heikles Unterfangen: Der Stoff ist hierzulande fix bei Peter Alexander und Waltraut Haas im Heimatfilmgenre eingemeißelt und dort so schwer herauslösbar wie der deutsche Fabrikant Giesecke aus seinem Balkonzimmer.

Der „Kuhstall“, in dem sich Ottilie (Nadja Mchantaf) und Dr. Siedler (David Kerber) zum ersten Rendezvous treffen, einer jener furchtbaren Apres-Ski-Clubs, in denen hochilluminiert Karaoke gesungen wird.

Aber die große Leistung des Abends ist, dass das insgesamt funktioniert - und zwar zum allergrößten Teil nicht als Trockenlegung der eingeübten Wolfgangsee-Emotionen, sondern als deren Übersetzung ins heutige Gemüt. Denn die Essenz der Operette an sich ist ja eine Art generelle Albernheit, die aber immer schon alles andere als zahnlos war (zumindest außerhalb des Wirtschaftswunder-Heimatfilms). Gloger nun findet zu einer formgerechten, freundlichen, heutigen Überdrehtheit, die auf schlüssige Art allerlei Dinge aufs Korn nimmt, die das auch verdienen. Und nimmt die Operette dabei auch als das ernst, was sie ist: als Unterhaltung.

Eine Komödie der Tonfälle

Das Ganze kulminiert dann darin, dass hinter der Fassade des „Weißen Rössls“ nichts mehr ist außer Schwarz - und sich am Schluss dann doch alle Pärchen gefunden haben. Man hätte sich wohl mehr Operettenverve aus dem Graben gewünscht (am Pult: Michael Brandstätter), aber ein Kurzurlaub in diesem „Weißen Rössl“ lohnt sich, am besten wohl in der Nebensaison, wenn die ganzen Massentouristen nicht da sind.