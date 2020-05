Im KURIER.at-Chat: Thomas Stipsits

Er ist ein wandelnder Burgenländerwitz, obwohl er eigentlich in der Steiermark aufgewachsen ist: Thomas Stipsits. In seinen Kabarettprogrammen, die mittlerweile bereits auf Monate hinaus ausverkauft sind, mischt der 27-Jährige allgemeingültige Themen mit österreichischem Lokalkolorit.



Sein erstes Programm "Erbarmungslos" ist eine Art "Pulp Fiction"-Story und ist in der neuen Staffel der KURIER-Edition "Best Of Kabarett" enthalten.

In " Griechenland" ließ Stipsits gleich die gesamte griechische Götterwelt antreten und musste als "Stipsitsbua" die zwölf Prüfungen des Herakles bestehen, in " Cosa Nostra" lauerte das Böse in Form von Stinatzer Mafiosi in einem burgenländischen Gartengeschäft.



In seinem neuen Programm "Bauernschach" will sich Stipsits ein Haus zulegen, muss sich aber u.a. mit einem knorrigen Tiroler Jäger, einem kiffenden Religionslehrer und einem Jesus mit holländischem Akzent beschäftigen. Darüber hinaus schwebt der unheimliche Geist des verstorbenen Vorbesitzers - eines russischen Schachgroßmeisters - durch das Haus, der mit dem Teufel persönlich eine finale Schachpartei gespielt haben soll.