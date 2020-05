Im Himmel ist die Hölle los

So ein Pech aber auch: Alfons Haider ist tot. Überfahren von seinem Manager. Doch damit fangen die Probleme erst an. Denn der verblichene Entertainer stößt im Himmel auf den ehrgeizig-beamteten Engel Barnabel, der davon träumt, Engel des Jahres zu werden und mit ihm, also natürlich mit Klaus Eberhartinger, dank der Show „Dancing Angels“ bei Gott zu punkten. Für Alfons beginnt eine Reise durch das Fegefeuer der (Un-)Eitelkeiten, die in einer sehr österreichischen Society-Reinkarnation endet.