Als Neo-Vater und glücklicher Ehemann und mit einem geschätzten Vermögen von fast 150 Millionen Dollar will Robbie Williams zurück an die Spitze der Charts. Wie, erklärt der 38-Jährige im KURIER-Interview.

KURIER: Sie haben das Album „Take The Crown“ genannt, weil Sie sich damit die Pop-Krone zurückerobern wollen. Wann und wieso haben Sie sie abgegeben?

Robbie Williams: Mit „Rudebox“ und „Reality Killed The Video Star“. Wenn ich etwas in meiner Karriere überdenken würde, dann diese Alben. Aber ich habe damit ein paar wichtige Dinge in meiner Seele abgehakt. Ich wollte mir damit nämlich den Druck nehmen, Pop-Hits schreiben zu müssen. Ich wollte nicht mehr Robbie sein, nichts mehr mit dem Musikbusiness zu tun haben. Ich war ausgebrannt, krank, einmal mehr auf Entzug und dachte, schau, was dir diese Maschinerie antut.

Und erst die Versöhnung mit Gary Barlow hat Ihnen die Freude an der Musik zurückgegeben?

Gary und die Jungs von Take That kamen in mein Haus in LA und spielten mir ihr Album „Circus“ vor. Und das war so fröhlich, so ungeniert poppig, so kommerziell – großartig. Da dachte ich, verdammt, das bin ich, das ist mein Stil, ich bin Pop, ich bin der Top-40-Typ! Da habe ich viel von den Jungs gelernt, weil sie wussten, was sie wollen und wie sie es erreichen.

Die Hits „Candy“ und „Different“ haben Sie mit Barlow geschrieben. Wie war das?

Er kommt zu mir nach LA, macht es sich in meinem Dachboden gemütlich, ich hocke mit ihm oben und wir lachen die ganze Zeit

darüber, was man in Pop-Songs sagen darf und was nicht. Es ist großartig, denn Gary ist der Prototyp des verehrten Songwriters.

Und so lange ich in Take That war und auch danach in der Solo-Karriere – alles, was ich wollte, war Garys Anerkennung. Und jetzt habe ich sie in Fülle.