Ich muss mal: Eine Reise zu den Toiletten dieser Welt

Der Gang aufs WC ist eine universelle und durch und durch menschliche Angelegenheit. Es muss nämlich jeder irgendwann mal. Außerdem gilt: Vor und auf der Toilette sind alle (fast) gleich. Davon berichtet nun auch der Historiker Arnaud Goumand, der sich dieser spannenden wie unterbelichteten Kulturgeschichte angenommen hat.

In seinem vor Kurzem vorgelegten Bildband „Stille Örtchen“ (Kosmos) berichtet er in neun Kapiteln von der ganzen Bandbreite der Klokultur und über diverse Errungenschaften wie Popschföhn und Co. Er nimmt sich der weniger werdenden öffentlichen Toiletten („Dringendes Geschäft in der Stadt“) sowie solchen „An der frischen Luft“ an. Auf der Suche nach einem WC mit Aussicht wurde der Autor auch mehrfach fündig.