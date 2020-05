„Ich habe oft bis fünf Uhr Früh gesoffen – so lange, bis ich bewusstlos war“

Die Alkoholsucht, in die er 1971 schlitterte, hätte Cocker gerne ausgelassen, denkt aber, dass sie „vermutlich unausweichlich“ war. „Blues-Sänger haben nun einmal etwas Schwermütiges an sich. Aber ich will mich nicht auf Depressionen ausreden. Es hat damit angefangen, dass ich nach der Show nicht alleine im Hotel bleiben wollte und ausgegangen bin. Aber später habe ich auch alleine gesoffen, oft bis fünf Uhr früh eine Flasche Rum geleert – bis ich bewusstlos war.“

Seit mehr als elf Jahren ist Cocker jetzt schon trocken, lebt mit seiner Frau Pam auf einer Farm in Colorado und genießt die Abgeschiedenheit: „Das ist am Rand der Wildnis. Die Bären würden bis in unseren Garten

kommen, wenn ich nicht zwei Hunde hätte. Nicht einmal mein Handy funktioniert dort, so kann ich total abschalten. Wir züchten seltene Tomatensorten und ich liebe dieses Leben.“

Im Winter liest Cocker viel. Am liebsten über Politik, Geschichte und Kriege, weil er verstehen will, warum anno 2012 in Syrien 35.000 Menschen sterben müssen und Frieden immer noch Utopie ist. Und weil er „ein echter Pazifist“ ist, hat er mit „I Come In Peace“ für „Fire It Up“ zwischen den erotischen Songs doch auch einen mit der richtigen Botschaft gefunden.