"The Wall" kommt nach Wien

Das Rockspektakel "The Wall", Roger Waters aktuelle Inszenierung des Pink-Floyd-Klassikers, haben mehr als 3,3 Millionen Zuschauer in 28 Ländern gesehen. 2013 gibt es die letzten Zugaben dieses aufwendigen Konzerttheaters in drei deutschen Städten und in Wien. Die Mauer wird nach Angaben des Veranstalters von Freitag, am 23. August auf der Donauinsel aufgebaut. Karten sind ab 17. November erhältlich.



"Another Brick In The Wall", "Comfortably Numb", "Mother" und "Run Like Hell" heißen die großen Klassiker auf dem legendären Konzeptalbum "The Wall" von 1979 (das sich mehr als 40 Millionen Mal verkaufte). Längst in die Popgeschichte eingegangen, sind auch die damaligen (wenigen) Liveaufführungen.



Waters, seinerzeit Bassist und Sänger bei Pink Floyd sowie Mastermind des Projektes, hat das Drama 2010 mit moderner Technik auf die Bühnen zurückgebracht. Dem Briten gelang mit seiner Überarbeitung der Brückenschlag zwischen Authentizität und Aktualität. Die bis zu 150 Meter breite und zwölf Meter hohe Mauer aus 1.000 Steinen, die während der ersten Hälfte der Show aufgebaut wird, bildet eine Projektionsfläche für Filme, Zeichentricksequenzen, Videos und Farbspiele. Monstermarionetten, Laser- und Pyrotechnik sowie ein Surround-Sound verstärken die Wirkung der Songs. Nun gibt es in Wien, Frankfurt, Berlin und Düsseldorf zum letzten Mal die Chance, "The Wall" in dieser Form zu erleben.