Ich habe keinen Reiseführer geschrieben

Régis Jauffret ist Gast in Wien, der KURIER traf den Schöpfer des umstrittenen Romans "Claustria" im Hotel Triest – wo nebenan DJ Ötzi interviewt wurde. Autor und Sänger kennen einander nicht.

KURIER: Monsieur Jauffret, kannten Sie Österreich, bevor Sie die Recherchen zu "Claustria" begannen?

Régis Jauffret: Nein, ich kenne es noch immer nicht. Ich war nur zwei Mal zehn Tage hier. Ich habe ja keinen Reiseführer geschrieben. Ich maße mir auch nicht an, über Österreich zu urteilen.

Würden Sie in Österreich Urlaub machen?

Ich mag die Berge nicht, auch die französischen nicht. Aber ich weiß, worauf Sie anspielen. Ich sehe wirklich nicht, warum mein Buch Österreich als Tourismusland schaden könnte.

Nun, Sie schreiben, dass Sie in Wien jederzeit damit rechnen, Hitler zu treffen ...

Ich habe nie gesagt, dass die Österreicher nach wie vor Nazis sind. So wie das etwa die englischen Boulevard-Zeitungen behauptet haben. Es ist aber eine Realität, dass Österreich seine Geschichte hat. Doch es stimmt natürlich nicht, dass man Hitler heute hier an jeder Ecke treffen könnte.

Diese Frage geht Ihnen schon auf die Nerven?

Aber nein.

In Frankreich hatten Sie gute Kritiken, in Österreich großteils verheerende. Hat man Sie missverstanden oder sind die Österreicher wehleidig?

Man spricht hier seit Februar über mein Buch. Als es noch nicht einmal in Frankreich auf dem Markt war! Eine regelrechte Vernarrtheit, wenn auch eine negative. Das hat weniger mit meinem Buch als mit meinen Aussagen zu tun. Weil ich Justiz und Polizei kritisiert habe.