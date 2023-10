„Ich bin wieder zu meinem Spielzeug zurückgekehrt“

Bühnenluft

„Irgendwann wurde es dann ernst.“ Dies hieß im konkreten Fall Klavierunterricht ab dem Alter von fünf Jahren, das erste Solokonzert gab sie mit neun Jahren. „Das war damals in Bulgarien so üblich. Wir mussten lernen. Es hat mir ja auch Spaß gemacht. Aber im Alter von 13 Jahren wollte ich nicht mehr. Ich habe das Klavier zwei Jahre lang nicht angerührt. Doch dann habe ich mein Spielzeug wieder entdeckt. Einfach, weil ich diese Bühnenluft schnuppern wollte, in die mich meine Mutter hinein gebracht hat.“

Das Ergebnis ist bekannt: Dora Deliyska hat Karriere gemacht. Am 19. und 20. Oktober gastiert sie wieder im Wiener Konzerthaus. Mit einem Programm, das „eine Fast-Eigenkomposition ist“. Denn unter dem Titel „Études und Préludes“ wird die Virtuosin Werke von Frédéric Chopin, Claude Debussy, György Ligeti und Nikolai Kapustin interpretieren. Allerdings in etwas anderer Form. „Ich wollte einen eigenen Klavierzyklus aus diesen Piecen schaffen und habe 24 – das ist beim Klavier ja fast eine magische Zahl – Nummern herausgegriffen, neu zusammengesetzt und hoffentlich in einen sinnvollen Kontext gebracht.“

Ja, das hat Dora Deliyska geschafft, wie auch auf CD (Hänssler, Anm.) zu überprüfen ist. Wobei das Hauptaugenmerk auf Ligeti gerichtet ist. „Nicht nur , weil er heuer 100 Jahre alt geworden wäre, sondern weil ich seine Musik so sehr liebe.“