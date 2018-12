"Ich bin ein Star..." schmiert bei Zusehern ab

Das RTL-Zugpferd "Ich bin ein Star- holt mich hier raus!" verliert massiv an Seherinteresse. In Deutschland erreichte die Sendung am Sonntag nur mehr 5,20 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,2 Prozent. Am Samstagabend hatten sich noch 6,28 Millionen für das Urwaldspektakel interessiert, beim Start am Freitag 6,49 Millionen. Und schon das waren erheblich weniger als 2017 mit 7,36 Millionen. Laut dem Branchendienst Meedia ist das ein Neun-Jahres-Tief bei den IBES-Quoten.

In Österreich schauten am Sonntag 211.000 ab zwölf Jahren zu, am Samstag 256.000 und Freitag waren 281.000 Österreicher dabei.