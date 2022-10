"Ich bin am Boden": Elfriede Jelinek trauert um Ehemann

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (76) hat den Tod ihres Ehemanns Gottfried Hüngsberg bekanntgegeben. „Ich bin am Boden“, schrieb sie dem Onlineportal des Senders ORF in einem E-Mail-Interview, das am Montag veröffentlicht wurde. Der deutsche Informatiker und Musiker Hüngsberg, der in München lebte, starb am 2. September im Alter von 77 Jahren.

Hüngsberg arbeitete in den 1960er und 70er Jahren mit dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder zusammen, teils als Filmkomponist („La Paloma“, „Schatten der Engel“), teils war er für den Ton verantwortlich. Er und Jelinek führten seit ihrer Heirat im Jahr 1974 eine Ehe zwischen Wien und München.

Hüngsberg komponierte auch für Jelinek (Hörspiel „Die Bienenkönige“) und betreute ihre Website, auf der die Autorin viele ihrer Texte veröffentlicht hat. Sie würde gerne eine Danksagung an ihn online stellen, aber das sei derzeit nicht möglich, weil Hüngsberg die Website so gut gesichert habe, schrieb Jelinek dem ORF.