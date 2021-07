Sid ist Justin Bieber auf Kufen

Otto Waalkes ist nach dem Scheitern seiner Ehe mit der Schauspielerin Eva Hassmann im Moment zwar wieder Single, aber einer neuen Beziehung durchaus nicht abgeneigt.

Der Spaßmacher täte ja wollen. „Aber wer will denn schon jemanden, der ein Faultier spricht? Das ist ja nicht so einfach zu finden“, witzelt der 65-Jährige im KURIER-Gespräch.

Das Alter plagt ihn nicht. „Wer weiß schon, wie alt ich wirklich bin? Vielleicht bin ich ein ganz Jugendlicher und habe mich einmal sehr viel älter gemacht. Um bei den Weibern anzukommen, habe ich gleich um zehn Jahre draufgelegt. Ein ganz alter Trick.“

Im Oktober ist der Ostfriese mit „Geboren um zu blödeln“ auch auf Österreich-Tournee. Er findet den Wiener Schmäh „sensationell“, auch wenn er ihm manchmal schwer verständlich ist. „Denn wenn die Wiener so richtig loslegen, versteh ich es oft nicht gleich richtig. Aber ich komme schon dahinter“, sagt der Comedian. Und wundert sich über sein seit Jahrzehnten treues Publikum, das für seine Witze von absurder Bodenlosigkeit empfänglich ist:

„Das dass noch geht ... Aber die Österreicher lieben den Friesenschmäh.“ Und die Übersetzung von Wiener Liedern in Piefke-Deutsch in der Art von: „Oben auf der Hütt'n kauf' ich mir an Jagatee. Oben auf der hohen Stätte konsumiere ich ein alkoholhaltiges Heißgetränk.“

Derzeit wird Waalkes’ nächster „Zwerge“-Film mit dem Titel „Der 7bte Zwerg“ fertiggestellt. Filmstart ist im Frühjahr. Und wie kam er nach dem Ottifanten dazu, das Faultier Sid mit eigenartiger Quengelstimme zu synchronisieren? „Mir haben Sids Grundoptimismus, sein naiver Charme und sein Versuch, aus jeder Situation das Beste zu machen, gut gefallen. Denn das entspricht auch meinem Wesen.“

Info: „Geboren um zu blödeln“ am 12. und 13. 10. in der Stadthalle Wien, am 14. 10. im VAZ St. Pölten, am 16. 10. in der Stadthalle Graz, am 17. 10. in der Stadthalle Villach und am 18. 10. in Innsbruck, Olympiahalle.