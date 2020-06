I Dance company lädt zum Festival

Das Künstlerkollektiv I Dance company, bestehend aus Tänzern mit und ohne Downsyndrom, wird am kommenden Freitag (6. März) die vierte Ausgabe des Trisomie-21-Festivals im Kasino am Schwarzenbergplatz eröffnen. Seit 2008 tanzt sich die I Dance company über persönliche Einschränkungen hinweg. Denn: „Im Tanz finden Menschen mit Down-Syndrom leichter ihren Ausdruck und verarbeiten dadurch Teile ihres Lebens“, sagt Beata Vavken, Intendantin der I Dance company.

Das Künstlerkollektiv aus Tänzern mit und ohne Down-Syndrom wird am kommenden Freitag (6. März) die vierte Ausgabe des Trisomie 21-Festivals mit einer Premiere im Kasino am Schwarzenbergplatz eröffnen.

In „Spieglein Spieglein“ wird die Geschichte von einer verborgenen Welt erzählt. Mit diesem Stück „wollen wir die stetige Weiterentwicklung unserer Ideen und unseres Konzepts zeigen“, so Vavken. Weiter geht es am Freitag, 13. März, im Kasino am Schwarzenbergplatz mit “Nightmare before Christmas", das 2014 Premiere feierte. Am Sonntag, 15. März, folgt das Stück “Alice im Mongolenland". Das Festival endet am 21. März im Stadttheater Wien mit einem Best of der zahlreichen Produktionen der letzten Jahre und der Verleihung des T21WARD.