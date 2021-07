Die Jahre beim Rolling Stone

Am 20. Februar 2005 schrieb er einen kurzen Abschiedsbrief und erschoss sich an seinem Schreibtisch in Aspen mit einer 45er. Seine Freunde - darunter Johnny Depp - stellten im Garten seines Anwesens, der "Owl Farm", eine 47 Meter hohe Kanone auf, verpackten die Asche in 34 Feuerwerkskörper und schossen sie in den Abendhimmel. Vergessen wird Hunter S. Thompson sicher nicht so schnell. Zu freakig war sein Lebensstil, zu einzigartig seine Geschichten. Er schrieb in "Fear & Loathing in Las Vegas" über seinen Anwalt etwas, das auch auf ihn selbst zutrifft:

"Da geht er hin, einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant von der Sorte, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde: Zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben."