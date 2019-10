Hunney Pimp rappt Liebesgeschichten à la Bonnie und Clyde

Manchmal können Geschenke den Horizont erweitern und nachhaltig beeinflussen. Bei Hunney Pimp führte etwa eine CD, die sie zum zwölften Geburtstag von ihrer Schwester überreicht bekam, zwei große Leidenschaften zusammen: Musik und Sprache. Der Grund dafür war ein Song des US-Rappers Eminem. „Diese Nummer hat mich umgehauen, weil ich gemerkt habe, dass ich plötzlich Singen und Texten miteinander verbinden kann. Ich habe als Teenager gerne geschrieben. Und Musik war in unserer Familie schon immer ein Thema. Wir haben sehr viel mit meinem Papa gesungen“, erinnert sich die 29-Jährige, die ihren bürgerlichen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, im KURIER-Gespräch.

Eminem war aber nur der Büchsenöffner für jene Rap-Welt, in die sie danach immer weiter vorgedrungen ist. Zuerst nur als Beobachterin im Hintergrund, denn selbst zu rappen, hat ihr einige Überwindungskraft gekostet: „Ich habe mich am Anfang einfach unsicher gefühlt, vor Publikum – insbesondere Männern – zu rappen. Deswegen finde ich Räume, in denen sich Frauen ausprobieren können, so wichtig, wie zum Beispiel die Plattform Femme DMC.“

In Wien wagte die in der Nähe von Braunau aufgewachsene Künstlerin unter dem Pseudonym Maddah Rah ihre ersten Gehversuche als Solo-Künstlerin. Nun will sie als Hunney Pimp richtig durchstarten.