Horváth mit Happy End? Das geht!

Es ist offensichtlich das Stück der Stunde, Ödön von Horváths mitten in der Weltwirtschaftskrise von 1929 uraufgeführtes Drama "Kasimir und Karoline". Drei Inszenierungen des Werks gibt es in Wien im September.

Den Anfang machte das Theater in der Josefstadt mit einer Arbeit von Regisseur Georg Schmiedleitner, der seine Schauspieler zu einer sehr gelungenen Ensembleleistung animierte.

Harald Windisch und Katharina Straßer verkörpern die beiden Titelrollen. Er, der gerade gekündigte, ang’fressen-melancholische Chauffeur. Sie, ganz lebenslustige Wiesn-Braut, die sich am Münchner Oktoberfest amüsieren will. Achterbahnfahren und ein Eis essen!

Und dabei ein paar seltsamen Sexbesessenen in die Arme läuft. Schon lange nicht mehr spielte die Straßer so gut. Zwischen Naivität und der Berechnung, einen "besseren Herren" zu ergattern, taumelnd, lässt sie sich von den Männern wie eine Puppe über die Bühne zerren.

Physische Gewalt dominiert Schmiedleitners Inszenierung. Sentiment findet keinen Platz. So kalt und klar wie die Text-Interpretation ist dazu der an Seilen baumelnde Leuchtkubus von Bühnenbildner Harald Thor, in und um den geturnt wird.

Windisch und Straßer sind ein schönes Paar, nur getoppt vom "unschönen". Thomas Mraz als Kleinkrimineller Merkl Franz und die aus der Karenz zurückgekommene, wunderbare Gerti Drassl als seine Erna dominieren das Geschehen.

Sie zeigen exemplarisch vor, wie man bei Horváth die Grausamkeit mit der Groteske verbindet. Jeder Blick, jede Geste, jedes ins Gesicht geschüttete Maß Bier sitzt.