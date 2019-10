Horror von Stephen King um 1.275 US-Dollar

Stephen King lullt so schön ein. Man wiegt sich in Sicherheit – in einer Ortschaft in South Carolina, 1500 km vom Kindergefängnis entfernt. Das macht er großartig, dass man fast alle Bewohner mag und Amerika nicht so mag.

Es ist (auch) ein politischer Roman. Und irgendwo tropft eine Dusche, und man lernt den in Europa unbekannten Beruf des Nachtklopfers (Night Knocker) kennen.

Ein Wachmann ohne Befugnisse, ohne Waffe ... während alle anderen Bürger ein Gewehr im Schrank haben.

Er patrouilliert und alarmiert notfalls den Sheriff. Er wird noch mehr tun, wenn der kleine Luke auf der Flucht ist und den Horror mitbringt.

Stephen King unterhält und hat etwas zu sagen.

Stephen King:

„Das Institut“

Übersetzt von Bernhard Kleinschmidt. Heyne Verlag. 768 Seiten. 26,80 Euro.

KURIER-Werung: **** und ein halber Stern