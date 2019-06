Hollywoods digitale Werkstatt: Für immer jung

Der Moment, wo digitale Verjüngungstechniken gut genug wurden, um in Hollywood-Produktionen sinnvoll eingesetzt zu werden, ist nicht leicht zu bestimmen.

Aber es gibt gute Argumente, dass es vor circa frei Jahren begann. 2016 spielte Robert Downey Jr. in einer Szene in „Captain America: Civil War“ eine Version von Iron Man im Teenager-Alter.

Ein Jahr später verjüngte Marvel Kurt Russel in „ Guardians at the Galaxy 2“ digital. Und in den neueren Star-Wars-Filmen trat mit Grand Moff Tarkin sogar eine Figur auf, deren Schauspieler Peter Cushing 1994 starb.

Die Filmemacher ließen ihn einfach digital am Computer wieder auferstehen. Die Ausbreitung dieser Technik bleibt nicht ohne Kritik. Filmkritiker schrieben damals, dass man eher das Gefühl habe, einer Imitation einer Person zuzuschauen als einem realen Menschen. Im Englischen gibt es dafür den Begriff des „uncanny valley“, im Deutschen auch „ Akzeptanzlücke“ genannt: Perfekte Androiden sind genausowenig angsteinflößend wie klar erkennbare Roboter.

Aber viele Menschen empfinden bei guten, aber imperfekten digitalen Versionen von menschlichen Gesichtern ein Unbehagen. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Etwas, dessen sich Regisseure durchaus bewusst sind.

Im Herbst erscheint der lang erwartete Gangsterfilm „The Irishman“ . Martin Scorsese kehrt mit dem Projekt, das sich um den Mafiakiller Frank Sheeran dreht und über mehrere Dekaden erstreckt, in das Crime-Genre zurück. Der Regisseur entschied sich dazu, keine unterschiedlichen Schauspieler für verschiedene Altersstufen zu verwenden, sondern Robert De Niro oder Al Pacino lieber digital zu verändern.

In einem Podcast schilderte Scorsese zuletzt seine Probleme mit der Technik. Sie verändere den Ausdruck in den Augen der Schauspieler, was wiederum die Performance beeinflusse. Als er im Schneideraum saß, hätte er gemerkt, dass in den digital veränderten Augen seiner Figuren einfach etwas gefehlt hätte. „War es Intensität? War es Gravitas? War es Bedrohlichkeit? Ich weiß es nicht.“

Im Fall von bekannten Schauspielern Will Smith, Al Pacino oder Robert De Niro kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: Der Zuschauer weiß, wie sie vor 25 Jahren ausgeschaut haben. Will Smith ist als „Prinz von Bei-Air“ vielen noch vor dem geistigen Augen. Der digital verjüngte Smith aus „Gemini Man“ tritt damit sogar nicht nur gegen die Akzeptanzlücke und sein älteres Ich an, sondern auch gegen die Erinnerung des Zuschauers.