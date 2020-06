Wiederkehr des Immergleichen?

Bekanntes Erfolgsmaterial zu recyclen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen der Unterhaltungsindustrie: an das erinnern, was schon jeder kennt. Und dann auf ein erquickliches Nachleben des Filmprodukts hoffen: in Form von T-Shirts, Spielzeug, Hochschaubahnfahrten in Disneyland, Songs und anderen Nebenprodukten. Auch große Stars gelten als "sichere Bank" – wie Johnny Depp, zum Beispiel.

Wie sehr man sich da irren kann, bewies im Vorjahr das sommerliche Box-Office-Debakel von Gore Verbinskis Blockbuster-Western " Lone Ranger": Das Disney-Filmstudio investierte über 250 Millionen Dollar und hoffte nicht zuletzt auf Johnny Depps große Strahlkraft, die er bereits als Jack Sparrow in Verbinskis Kassenschlager "Fluch der Karibik" bewiesen hatte. Stattdessen mutierte " Lone Ranger" zum Kino-Flop des Jahres.

Und bewies wieder die eine, einzige Regel Hollywoods: "Es gibt keine Regel."