"Hollywood“-Serie auf Netflix: Tankstelle für Gigolos

Ein Fundament der Kinokultur wackelt: Das exklusive Zeitfenster für Filmvorführungen

Manche Schlachten entscheiden nicht die ineinander verbissenen Streitenden, sondern ein Dritter. Zuletzt war dieser Dritte in der Kultur unangenehm oft das Coronavirus.

So auch in der Kinokultur. Denn nicht nur führt die virusbedingte Schließzeit viele Kinos weltweit an den Rand des Ruins, sorgt sie für Verschiebungen bei den Blockbusterstarts und wirft einen Schatten über viele Monate an Kinoeinnahmen. Sondern dass die Kinos nun zu haben, hat auch eine Schlacht entschieden, in der zuletzt erbittert gerangelt wurde – und zwar nicht zugunsten der Kinos.

Diese hatten sich viele Monate und Jahre lang dagegen gewehrt, ihr vielleicht wichtigstes Argument zu verlieren: Dass nämlich Filme lange Zeit nur im Kino zu sehen sind, bevor sie ins Fernsehen oder ins Streaming kommen. Dieses exklusive Zeitfenster betrug mehrere Monate, wenn nicht länger.

Nun aber werden immer mehr Filme statt ins Kino gleich in die Streamingdienste durchgereicht. Das trifft die Kinos empfindlich. Und ob das nach Ende der Coronakrise wieder rückabgewickelt wird, ist fraglich.

Selbst, siehe oben, für die Oscarnominierung ist heuer kein Kinostart nötig.

Nun wehren sich die angeschlagenen Kinos: Die weltgrößte Kinokette AMC droht, die Universal Studios zu boykottieren, da diese den Film „Troll World Tour“ an den Kinos vorbei gestartet hatten. Und sie wollen das auch weiter so tun, wenn die Kinos wieder offen haben.

Georg Leyrer