Hollyood will wieder drehen: Experten der Ansteckung

Regisseur Steven Soderbergh gilt in Hollywood offensichtlich als Pandemie-Experte. Bereits 2011 drehte er den schaurigen Virus-Thriller „Contagion“, in dem sich eine tödliche Krankheit in rasendem Tempo global ausbreitet und Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow und Kate Winslet im Minutentakt hinwegrafft. „Contagion“ war bereits bei seiner Premiere ein Boxoffice-Hit und erfreut sich derzeit einer neuen „Beliebtheit. Gleich nach den Harry-Potter-Filmen ist „Contagion“ der meist aufgerufene Film in der Warner-Bibliothek.